В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю

Беспилотник летит в небе. Фото: REUTERS

Иран запустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников в субботу, 13 апреля. На их прибытие к месту поражения нужны часы. Один из дронов заметили над Ираком.

Соответствующее видео распространяется по соцсетях.

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Так, появилось видео, как со знакомым для украинцев звуком пролетает беспилотник, как говорится, над Ираком.

🚨🇮🇱🇮🇷 Video showing the sound of IRANIAN drones flying over Iraq on their way to ISRAEL. pic.twitter.com/foJ5rq3Gxy — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 13, 2024

В свою очередь израильские войска подтвердили информацию о запуске Ираном беспилотников в Израиль.

"Мы заранее подготовились к разнообразным сценариям. Чтобы перехватить эти пуски, у нас есть круги защиты как со стороны ВМС, так и со стороны ВВС на нескольких уровнях", — отметил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Напомним, что Иран запустил дроны-камикадзе по Израилю. Прогнозируют, что беспилотники будут лететь около 8 часов.

Также мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все израильские войска находятся в состоянии полной боевой готовности.

В свою очередь соседний с Израилем Иордан закрывает свое воздушное пространство в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль.

Добавим, что недавно президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.