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В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю

13 апреля 2024 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю
Беспилотник летит в небе. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Иран запустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников в субботу, 13 апреля. На их прибытие к месту поражения нужны часы. Один из дронов заметили над Ираком.

Соответствующее видео распространяется по соцсетях.

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Так, появилось видео, как со знакомым для украинцев звуком пролетает беспилотник, как говорится, над Ираком.

В свою очередь израильские войска подтвердили информацию о запуске Ираном беспилотников в Израиль.

"Мы заранее подготовились к разнообразным сценариям. Чтобы перехватить эти пуски, у нас есть круги защиты как со стороны ВМС, так и со стороны ВВС на нескольких уровнях", — отметил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Напомним, что Иран запустил дроны-камикадзе по Израилю. Прогнозируют, что беспилотники будут лететь около 8 часов.

Также мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все израильские войска находятся в состоянии полной боевой готовности.

В свою очередь соседний с Израилем Иордан закрывает свое воздушное пространство в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль.

Добавим, что недавно президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.

Иран
Израиль
беспилотники
обстрелы
атака

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