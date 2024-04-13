В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю
Иран запустил в сторону Израиля десятки ударных беспилотников в субботу, 13 апреля. На их прибытие к месту поражения нужны часы. Один из дронов заметили над Ираком.
Соответствующее видео распространяется по соцсетях.
Иран атакует Израиль
Так, появилось видео, как со знакомым для украинцев звуком пролетает беспилотник, как говорится, над Ираком.
🚨🇮🇱🇮🇷 Video showing the sound of IRANIAN drones flying over Iraq on their way to ISRAEL. pic.twitter.com/foJ5rq3Gxy— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 13, 2024
В свою очередь израильские войска подтвердили информацию о запуске Ираном беспилотников в Израиль.
"Мы заранее подготовились к разнообразным сценариям. Чтобы перехватить эти пуски, у нас есть круги защиты как со стороны ВМС, так и со стороны ВВС на нескольких уровнях", — отметил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.
Напомним, что Иран запустил дроны-камикадзе по Израилю. Прогнозируют, что беспилотники будут лететь около 8 часов.
Также мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галант проводит экстренное совещание с командным составом Вооруженных сил. Все израильские войска находятся в состоянии полной боевой готовности.
В свою очередь соседний с Израилем Иордан закрывает свое воздушное пространство в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль.
Добавим, что недавно президент США Джо Байден призвал Иран не атаковать Израиль.
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