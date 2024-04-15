Иран пригрозил Израилю еще большей атакой, если тот отомстит

"Железный купол" Израиля в действии. Фото: What the media hides

Иран заявил, что может нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку Ирана в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 14 апреля.

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Глава штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что ответ его страны будет "намного масштабнее, чем сегодняшние военные действия, если Израиль отомстит Ирану".

Как отметил он иранскому государственному телевидению, Иран предупредил США, что поддержка Вашингтоном действий Израиля в ответ на недавнюю иранскую атаку приведет "к результатам". Таким образом, Багери намекнул на возможность ударов по американским базам на Ближнем Востоке, которые также "являются целью".

Иранские чиновники также сообщили, что соседние страны в регионе знали о готовящейся атаке на Израиль, ведь их предупредили за несколько дней до обстрела.

Выступая перед иностранными дипломатами в Тегеране, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что сообщил США о том, что удары Тегерана по Израилю будут "ограниченными", и будут направлены "на самооборону".

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля — что известно

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Добавим, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.