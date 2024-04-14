Байден закликає Нетаньяху стриматися від удару по Ірану — The New York Times

Президент США Джо Байден. Фото: Boomberg

Президент США Джо Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху не відповідати на агресію Ірану. Це відбулося під час нічної телефонної розмови між двома лідерами.

Про це повідомило видання The New York Times у неділю, 14 квітня.

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За словами Байдена, здатність Ізраїлю до ефективної самооборони сама по собі є потужним сигналом для Ірану, тому контратака не є необхідною.

"Я сказав йому (Нетаньяху, — ред.), що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних нападів і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", — сказав Байден.

Згідно з повідомленнями преси, Великобританія поділяє аналогічну думку. Однак, деякі республіканці наполягають на спільній відповіді проти Ірану. ЗМІ також зазначають, що республіканці планують зібратися в Конгресі на цьому тижні для затвердження пакета військової допомоги Ізраїлю, який раніше був вилучений з голосування. Ймовірно, цей пакет буде прийнятий окремо від військової допомоги Україні.

Рада Безпеки ООН та представники країн Великої сімки (G7) планують провести зустріч найближчим часом для обговорення ситуації між Іраном та Ізраїлем.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель скликає відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок, 16 квітня, для обговорення нападів на Ізраїль.

Нагадаємо, що в Ізраїлі обіцяють "значну відповідь" Ірану через напад на країну.

Раніше ми писали, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.