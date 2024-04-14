Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський висловив рішуче засудження іранського нападу на Ізраїль. Зеленський закликав міжнародну спільноту до невідкладних заходів для запобігання ескалації на Близькому Сході.
Про це він повідомив у Twitter у неділю, 14 квітня.
Зеленський засудив атаку Ірану по Ізраїлю
"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", — заявив Зеленський.
За його словами, дії Ірану несуть загрозу не лише регіону, а й усьому світу, подібно до ризику, який представляє Росія. Він підкреслив необхідність об’єднаної відповіді світової спільноти на співпрацю цих режимів у поширенні терору.
"Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", — додав президент України.
Зеленський нагадав, що час для дій настав, оскільки дискусії не зупиняють дрони чи ракети. Він закликав до конкретної допомоги, яка може протистояти таким загрозам, та звернувся до Конгресу США з проханням прийняти рішення, які зміцнять союзників Америки в цей критичний період.
Нагадаємо, що в США повідомили про близько 500 ракет та дронів, які були запущені по Ізраїлю.
Раніше ми писали, що спікер Джонсон вважає адміністрацію Байдена винною у нападі Ірану на Ізраїль.
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