Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський висловив рішуче засудження іранського нападу на Ізраїль. Зеленський закликав міжнародну спільноту до невідкладних заходів для запобігання ескалації на Близькому Сході.

Про це він повідомив у Twitter у неділю, 14 квітня.

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"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", — заявив Зеленський.

За його словами, дії Ірану несуть загрозу не лише регіону, а й усьому світу, подібно до ризику, який представляє Росія. Він підкреслив необхідність об’єднаної відповіді світової спільноти на співпрацю цих режимів у поширенні терору.

"Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", — додав президент України.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський нагадав, що час для дій настав, оскільки дискусії не зупиняють дрони чи ракети. Він закликав до конкретної допомоги, яка може протистояти таким загрозам, та звернувся до Конгресу США з проханням прийняти рішення, які зміцнять союзників Америки в цей критичний період.

Нагадаємо, що в США повідомили про близько 500 ракет та дронів, які були запущені по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що спікер Джонсон вважає адміністрацію Байдена винною у нападі Ірану на Ізраїль.