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Зеленский заявил, что Украина осуждает атаку Ирана против Израиля

14 апреля 2024 15:55
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский заявил, что Украина осуждает атаку Ирана против Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил решительное осуждение иранского нападения на Израиль. Зеленский призвал международное сообщество к безотлагательным мерам по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в Twitter в воскресенье, 14 апреля.

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"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахид" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахид" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов", – заявил Зеленский.

По его словам, действия Ирана несут угрозу не только региону, но и всему миру, подобно риску, который представляет Россия. Он подчеркнул необходимость объединенного ответа мирового сообщества на сотрудничество этих режимов в распространении террора.

"Звук беспилотников "Шахид", инструмента террора, одинаков в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру", — добавил президент Украины.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский напомнил, что время для действий наступило, поскольку дискуссии не останавливают дроны или ракеты. Он призвал к конкретной помощи, которая может противостоять таким угрозам, и обратился к Конгрессу США с просьбой принять решения, которые укрепят союзников Америки в этот критический период.

Напомним, что в США сообщили об около 500 ракетах и дронах, которые были запущены по Израилю.

Ранее мы писали, что спикер Джонсон считает администрацию Байдена виновной в нападении Ирана на Израиль.

Владимир Зеленский
Иран
Израиль
война
Украина

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