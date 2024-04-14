Спікер Джонсон вважає адміністрацію Байдена винною у нападі Ірану на Ізраїль

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив думку, що останні негативні висловлювання адміністрації Байдена про Ізраїль могли спровокувати нещодавню атаку дронами з боку Ірану. Він також зазначив, що дії прем’єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньягу у зв’язку з конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС могли мати вплив на цю ситуацію.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter у неділю, 14 квітня.

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"Оскільки Ізраїль стикається з цим жорстоким нападом з боку Ірану, Америка повинна продемонструвати нашу повну рішучість стояти на боці нашого критично важливого союзника. Світ має бути впевнений: Ізраїль не самотній", — зазначив Джонсон у своїй заяві.

Джонсон також заявив, що недостатня підтримка Ізраїлю з боку адміністрації Байдена та політика умиротворення Ірану призвели до цих страшних наслідків.

"Я продовжуватиму взаємодіяти з Білим домом, щоб наполягати на належній відповіді. Підрив Ізраїлю адміністрацією Байдена та умиротворення Ірану сприяли цим жахливим подіям", — заявив спікер Палати представників США.

Нагадаємо, що Іран запустив безпілотники по Ізраїлю. Йдеться про дрони-камікадзе.

Раніше ми писали, що речник ЦАХАЛу підтвердив іранську атаку дронами на Ізраїль.