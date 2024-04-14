Спикер Джонсон считает администрацию Байдена виновной в нападении Ирана на Израиль

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: AP

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что последние негативные высказывания администрации Байдена об Израиле могли спровоцировать недавнюю атаку дронами со стороны Ирана. Он также отметил, что действия премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС могли повлиять на эту ситуацию.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter в воскресенье, 14 апреля.

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"Поскольку Израиль сталкивается с этим жестоким нападением со стороны Ирана, Америка должна продемонстрировать нашу полную решимость стоять на стороне нашего критически важного союзника. Мир должен быть уверен: Израиль не одинок", — отметил Джонсон в своем заявлении.

Джонсон также заявил, что недостаточная поддержка Израиля со стороны администрации Байдена и политика умиротворения Ирана привели к этим страшным последствиям.

"Я буду продолжать взаимодействовать с Белым домом, чтобы настаивать на должном ответе. Подрыв Израиля администрацией Байдена и умиротворение Ирана способствовали этим ужасным событиям", — заявил спикер Палаты представителей США.

Напомним, что Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Ранее мы писали, что спикер ЦАХАЛа подтвердил иранскую атаку дронами на Израиль.