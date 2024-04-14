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Спикер Джонсон считает администрацию Байдена виновной в нападении Ирана на Израиль

14 апреля 2024 12:32
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Бригадир София
редактор
Спикер Джонсон считает администрацию Байдена виновной в нападении Ирана на Израиль
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что последние негативные высказывания администрации Байдена об Израиле могли спровоцировать недавнюю атаку дронами со стороны Ирана. Он также отметил, что действия премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС могли повлиять на эту ситуацию.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter в воскресенье, 14 апреля.

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"Поскольку Израиль сталкивается с этим жестоким нападением со стороны Ирана, Америка должна продемонстрировать нашу полную решимость стоять на стороне нашего критически важного союзника. Мир должен быть уверен: Израиль не одинок", — отметил Джонсон в своем заявлении.

Джонсон также заявил, что недостаточная поддержка Израиля со стороны администрации Байдена и политика умиротворения Ирана привели к этим страшным последствиям.

"Я буду продолжать взаимодействовать с Белым домом, чтобы настаивать на должном ответе. Подрыв Израиля администрацией Байдена и умиротворение Ирана способствовали этим ужасным событиям", — заявил спикер Палаты представителей США.

Напомним, что Иран запустил беспилотники по Израилю. Речь идет о дронах-камикадзе.

Ранее мы писали, что спикер ЦАХАЛа подтвердил иранскую атаку дронами на Израиль.

Джо Байден
США
Иран
Израиль
Биньямин Нетаньяху

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