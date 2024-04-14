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Байден попередив, що США не підтримає удар Ізраїлю по Ірану

14 квітня 2024 14:38
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Бригадир Софія
редактор
Байден попередив, що США не підтримає удар Ізраїлю по Ірану
Президент США Джо Байден. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Байден в розмові з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерело з адміністрації Байдена.

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Що заявив Байден у розмові з Нетаньягу 

За словами Байдена, Ізраїль може розцінювати недавні нічні атаки з боку Ірану та союзних сил на Близькому Сході як свою перемогу, адже більшість цілей було нейтралізовано, що демонструє військову перевагу країни.

"За оцінкою США, майже всі безпілотники й ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого цінного не було уражено", — повідомляє CNN.

Президент також підкреслив, що Сполучені Штати не приєднаються до можливих агресивних дій Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, що в США повідомили про близько 500 ракет та дронів, які були запущені по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.

Джо Байден
США
Іран
Ізраїль
війна
Беньямін Нетаньягу

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