Байден попередив, що США не підтримає удар Ізраїлю по Ірану

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Байден в розмові з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерело з адміністрації Байдена.

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За словами Байдена, Ізраїль може розцінювати недавні нічні атаки з боку Ірану та союзних сил на Близькому Сході як свою перемогу, адже більшість цілей було нейтралізовано, що демонструє військову перевагу країни.

"За оцінкою США, майже всі безпілотники й ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого цінного не було уражено", — повідомляє CNN.

Президент також підкреслив, що Сполучені Штати не приєднаються до можливих агресивних дій Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, що в США повідомили про близько 500 ракет та дронів, які були запущені по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.