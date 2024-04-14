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Байден предупредил, что США не поддержит удар Израиля по Ирану

14 апреля 2024 14:38
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Бригадир София
редактор
Байден предупредил, что США не поддержит удар Израиля по Ирану
Президент США Джо Байден. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник из администрации Байдена.

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По словам Байдена, Израиль может расценивать недавние ночные атаки со стороны Ирана и союзных сил на Ближнем Востоке как свою победу, ведь большинство целей было нейтрализовано, что демонстрирует военное превосходство страны.

"По оценке США, почти все беспилотники и ракеты, в том числе более 100 баллистических ракет, которые были запущены Ираном, были сбиты в небе. Ни одна крылатая ракета не попала в цель, сказал официальный представитель, и ничего ценного не было поражено", — сообщает CNN.

Президент также подчеркнул, что Соединенные Штаты не присоединятся к возможным агрессивным действиям Израиля против Ирана.

Напомним, что в США сообщили об около 500 ракетах и дронах, которые были запущены по Израилю.

Ранее мы писали, что Генсек ООН отреагировал на нападение Ирана на Израиль.

Джо Байден
США
Иран
Израиль
война
Биньямин Нетаньяху

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