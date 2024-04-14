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Байден призывает Нетаньяху удержаться от удара по Ирану, — The New York Times

14 апреля 2024 20:31
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Бригадир София
редактор
Байден призывает Нетаньяху удержаться от удара по Ирану, — The New York Times
Президент США Джо Байден. Фото: Boomberg
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент США Джо Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана. Это произошло во время ночного телефонного разговора между двумя лидерами.

Об этом сообщило издание The New York Times в воскресенье, 14 апреля.

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По словам Байдена, способность Израиля к эффективной самообороне сама по себе является мощным сигналом для Ирана, поэтому контратака не необходима.

"Я сказал ему (Нетаньяху. — Ред.), что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от даже беспрецедентных нападений и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", — сказал Байден.

Согласно сообщениям прессы, Великобритания разделяет аналогичное мнение. Однако некоторые республиканцы настаивают на совместном ответе против Ирана. СМИ также отмечают, что республиканцы планируют собраться в Конгрессе на этой неделе для утверждения ранее изъятого из голосования пакета военной помощи Израилю. Вероятно, этот пакет будет принят отдельно от военной помощи Украине.

Совет Безопасности ООН и представители стран Большой семерки (G7) планируют провести встречу в ближайшее время для обсуждения ситуации между Ираном и Израилем.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель созывает видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник, 16 апреля, для обсуждения нападений на Израиль.

Напомним, что в Израиле обещают "значительный ответ" Ирану из-за нападения на страну.

Ранее мы писали, что Генсек ООН отреагировал на нападение Ирана на Израиль.

Джо Байден
США
Иран
Израиль
война

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