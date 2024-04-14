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Наслідки нічного обстрілу Ізраїлю — медики розповилі про десятки постраждалих

14 квітня 2024 05:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки людей постраждили під час обстрілу Ізраїлю
Обстріл Ізраїлю. Фото ілюстративне: Фото: Fatima Shbair/AP/dpa/picture alliance
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час іранської атаки постраждали понад 30-ть жителів Ізраїлю. У більшості — незначні травми. 

Про це у неділю, 14 квітня, повідомила американська телекомпанія NBC.

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Всім постраждалим надається медична допомога. Уточнюється, що лікарі оглянули 31 людину. Пацієнти оговтуються від стресу. У заяві ізраїльської медичної служби Червоний щит Давида зазначається, що травми були отримані "на шляху до безпечної зони". Служба продовжує перебувати у стані підвищеної готовності. 

Нагадаємо, вночі 14 квітня стало відомо, скільки іранських ракет збила Армія оборони Ізраїль.

Також ми повідомляли, що внаслідок нападу Ірану поранення отримав 10-річний хлопчик, наразі він перебуває у важкому стані. Дитина постраждала поблизу міста Арад, що на півдні Ізраїлю.

Іран
Ізраїль
війна
медики
ракети
атака
поранення

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