Скільки людей постраждили під час обстрілу Ізраїлю

Наслідки нічного обстрілу Ізраїлю — медики розповилі про десятки постраждалих
Під час іранської атаки постраждали понад 30-ть жителів Ізраїлю. У більшості — незначні травми.
Про це у неділю, 14 квітня, повідомила американська телекомпанія NBC.
Люди травмувалися, коли бігли до укриттів
Всім постраждалим надається медична допомога. Уточнюється, що лікарі оглянули 31 людину. Пацієнти оговтуються від стресу. У заяві ізраїльської медичної служби Червоний щит Давида зазначається, що травми були отримані "на шляху до безпечної зони". Служба продовжує перебувати у стані підвищеної готовності.
Нагадаємо, вночі 14 квітня стало відомо, скільки іранських ракет збила Армія оборони Ізраїль.
Також ми повідомляли, що внаслідок нападу Ірану поранення отримав 10-річний хлопчик, наразі він перебуває у важкому стані. Дитина постраждала поблизу міста Арад, що на півдні Ізраїлю.
Читайте Новини.LIVE!