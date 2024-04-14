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Последствия ночного обстрела Израиля — медики рассказали о десятках пострадавших

14 апреля 2024 05:24
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько человек пострадали во время обстрела Израиля
Обстрел Израиля. Фото иллюстративное: Фото: Fatima Shbair/AP/dpa/picture alliance
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время иранской атаки пострадали более 30-ти жителей Израиля. У большинства — незначительные травмы.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщила американская телекомпания NBC.

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Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Уточняется, что врачи осмотрели 31 человека. Пациенты приходят в себя после стресса. В заявлении израильской медицинской службы Красный щит Давида отмечается, что травмы были получены "по пути в безопасную зону". Эта служба пребывает в состоянии повышенной готовности.

Напомним, в ночь на 14 апреля стало известно, сколько иранских ракет сбила Армия обороны Израиль.

Также мы сообщали, что в результате нападения Ирана ранение получил 10-летний мальчик, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Ребенок пострадал вблизи города Арад на юге Израиля.

Иран
Израиль
война
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