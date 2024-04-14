Сколько человек пострадали во время обстрела Израиля

Обстрел Израиля. Фото иллюстративное: Фото: Fatima Shbair/AP/dpa/picture alliance

Во время иранской атаки пострадали более 30-ти жителей Израиля. У большинства — незначительные травмы.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщила американская телекомпания NBC.

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Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Уточняется, что врачи осмотрели 31 человека. Пациенты приходят в себя после стресса. В заявлении израильской медицинской службы Красный щит Давида отмечается, что травмы были получены "по пути в безопасную зону". Эта служба пребывает в состоянии повышенной готовности.

Напомним, в ночь на 14 апреля стало известно, сколько иранских ракет сбила Армия обороны Израиль.

Также мы сообщали, что в результате нападения Ирана ранение получил 10-летний мальчик, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Ребенок пострадал вблизи города Арад на юге Израиля.