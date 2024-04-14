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В Израиле увеличилось количество раненых в результате удара Ирана

14 апреля 2024 03:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Израиле ранены в результате обстрела Ирана
Обстрел Израиля. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Число пострадавших в результате удара Ирана по Израилю увеличилось. В ЦАХАЛ сообщили о раненой девушке.

Об этом сегодня, 14 апреля, заявила Армия обороны Израиля.

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В ЦАХАЛ отмечают, что девушка была ранена во время атаки иранского беспилотника и ракеты. Также сообщается, что незначительные повреждения получил один из израильских военных объектов.

В оборонном ведомстве также рассказали, что Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет класса "земля-земля", большинство из которых были уничтожены. В общей сложности израильские военные самолеты перехватили более 10 крылатых ракет и десятки беспилотников за пределами страны.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Израиль в ночь на воскресенье, 14 апреля, ранение получил 10-летний мальчик, сейчас он в тяжелом состоянии. Ребенок пострадал вблизи города Арад на юге Израиля.

Напомним, мир осудил действия Ирана. Главы МИД разных стран заявили, что  Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации.

Иран
Израиль
война
обстрелы

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