В Израиле ранены в результате обстрела Ирана

Обстрел Израиля. Фото: скриншот видео

Число пострадавших в результате удара Ирана по Израилю увеличилось. В ЦАХАЛ сообщили о раненой девушке.

Об этом сегодня, 14 апреля, заявила Армия обороны Израиля.

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В ЦАХАЛ отмечают, что девушка была ранена во время атаки иранского беспилотника и ракеты. Также сообщается, что незначительные повреждения получил один из израильских военных объектов.

В оборонном ведомстве также рассказали, что Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет класса "земля-земля", большинство из которых были уничтожены. В общей сложности израильские военные самолеты перехватили более 10 крылатых ракет и десятки беспилотников за пределами страны.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Израиль в ночь на воскресенье, 14 апреля, ранение получил 10-летний мальчик, сейчас он в тяжелом состоянии. Ребенок пострадал вблизи города Арад на юге Израиля.

Напомним, мир осудил действия Ирана. Главы МИД разных стран заявили, что Иран переступает новый порог в своих дестабилизирующих действиях и повышает риск военной эскалации.