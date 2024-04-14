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В Ізраїлі збільшилась кількість поранених внаслідок удару Ірану

14 квітня 2024 03:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Ізраїлі є поранені внаслідок обстрілу Ірану
Остріл Ізраїлю. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кількість постраждалих внаслідок удару Ірану по Ізраїлю збільшилась. У ЦАХАЛ повідомили про поранену дівчину. 

Про це сьогодні, 14 квітня, заявила Армія оборони Ізраїлю. 

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У ЦАХАЛ зазначають: дівчина була поранена під час атаки іранського безпілотника та ракети. Також повідомляється, що незначних пошкоджень зазнав один із іхраїльських військових об'єктів. 

В оборономму відомстві також розповіли, що Іран спрямував у бік Ізраїлю десятки ракет класу "земля-земля", більшість із яких було знищено. Загалом ізраїльські військові літаки перехопили понад 10 крилатих ракет і десятки безпілотників за межами країни.

Новина доповнюється. 

Іран
Ізраїль
війна
обстріли

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