В Ізраїлі є поранені внаслідок обстрілу Ірану

В Ізраїлі збільшилась кількість поранених внаслідок удару Ірану
14 квітня 2024 03:35
Остріл Ізраїлю. Фото: скриншот відео
Кількість постраждалих внаслідок удару Ірану по Ізраїлю збільшилась. У ЦАХАЛ повідомили про поранену дівчину.
Про це сьогодні, 14 квітня, заявила Армія оборони Ізраїлю.
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У ЦАХАЛ зазначають: дівчина була поранена під час атаки іранського безпілотника та ракети. Також повідомляється, що незначних пошкоджень зазнав один із іхраїльських військових об'єктів.
В оборономму відомстві також розповіли, що Іран спрямував у бік Ізраїлю десятки ракет класу "земля-земля", більшість із яких було знищено. Загалом ізраїльські військові літаки перехопили понад 10 крилатих ракет і десятки безпілотників за межами країни.
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