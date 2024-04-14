В Ізраїлі є поранені внаслідок обстрілу Ірану

Остріл Ізраїлю. Фото: скриншот відео

Кількість постраждалих внаслідок удару Ірану по Ізраїлю збільшилась. У ЦАХАЛ повідомили про поранену дівчину.

Про це сьогодні, 14 квітня, заявила Армія оборони Ізраїлю.

Читайте також:

В Ізраїлі є поранені та руйнування

У ЦАХАЛ зазначають: дівчина була поранена під час атаки іранського безпілотника та ракети. Також повідомляється, що незначних пошкоджень зазнав один із іхраїльських військових об'єктів.

В оборономму відомстві також розповіли, що Іран спрямував у бік Ізраїлю десятки ракет класу "земля-земля", більшість із яких було знищено. Загалом ізраїльські військові літаки перехопили понад 10 крилатих ракет і десятки безпілотників за межами країни.

Новина доповнюється.