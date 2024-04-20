Израиль призывает США предоставить ему больше оружия — Bloomberg
Израиль обратился в Соединенные Штаты с просьбой предоставить дополнительные поставки оружия, в том числе танковых боеприпасов и тактических машин. Тель-Авив пытается пополнить свои запасы на фоне войны в секторе Газа и росте напряженности в отношениях с Ираном.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Помощь Израилю от США
Запрос на дополнительные поставки был подан 19 апреля. Сейчас администрация президента США еще не приступила к официальной оценке этого запроса.
Стоит заметить, что этот запрос отделен от запроса на дополнительное финансирование в размере 95 млрд долларов, который Конгресс планирует принять в эти выходные для оказания военной помощи Израилю и Украине.
Ожидается, что большая часть запроса будет составлена танковыми боеприпасами, а также семейством средних тактических машин от Oshkosh Corp.
Этот новый запрос отличается от предыдущего, касающегося продаж бомб MK-82 и запалов к другим боеприпасам. Все эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении Конгресса и не гарантируют скорейшее одобрение.
Предварительно, по данным The Wall Street Journal, обсуждалась передача Израилю 120 мм танковых боеприпасов, транспортных средств и минометных мин на сумму 1 млрд долларов.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки не влияют нСША не поддержали Израиль по поводу удара по Ирану в ответ.
Также мы писали о том, что Иран заявил о планах нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку 14 апреля.
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