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Израиль призывает США предоставить ему больше оружия — Bloomberg

20 апреля 2024 09:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Израиль призывает США предоставить ему больше оружия — Bloomberg
Израильские военные. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Израиль обратился в Соединенные Штаты с просьбой предоставить дополнительные поставки оружия, в том числе танковых боеприпасов и тактических машин. Тель-Авив пытается пополнить свои запасы на фоне войны в секторе Газа и росте напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Запрос на дополнительные поставки был подан 19 апреля. Сейчас администрация президента США еще не приступила к официальной оценке этого запроса.

Стоит заметить, что этот запрос отделен от запроса на дополнительное финансирование в размере 95 млрд долларов, который Конгресс планирует принять в эти выходные для оказания военной помощи Израилю и Украине.

Ожидается, что большая часть запроса будет составлена танковыми боеприпасами, а также семейством средних тактических машин от Oshkosh Corp.

Этот новый запрос отличается от предыдущего, касающегося продаж бомб MK-82 и запалов к другим боеприпасам. Все эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении Конгресса и не гарантируют скорейшее одобрение.

Предварительно, по данным The Wall Street Journal, обсуждалась передача Израилю 120 мм танковых боеприпасов, транспортных средств и минометных мин на сумму 1 млрд долларов.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки не влияют нСША не поддержали Израиль по поводу удара по Ирану в ответ.

Также мы писали о том, что Иран заявил о планах нанести более сильный удар по Израилю, если тот решит отомстить за массовую атаку 14 апреля.

США
Израиль
военная помощь
военная техника
боеприпасы

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