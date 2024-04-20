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В США конгрессвумен предложила странные поправки к закону о помощи Украине

20 апреля 2024 20:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США конгрессвумен предложила странные поправки к закону о помощи Украине
Член Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Член Республиканской партии Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин предложила серию странных поправок в законопроект о поддержке Украины. В частности, среди них есть требование, чтобы кто-либо из членов Палаты представителей, проголосующий за помощь Украине, был обязан вступить в ряды Вооруженных сил нашего государства.

Об этом сообщает The Kyiv Independen.

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Еще одна поправка, предложенная Грином, состоит в том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные об этих "исследованиях".

Также она требует отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

Стоит обратить внимание, что системные антиукраинские действия Грин вызывают критику среди ее однопартийцев. Республиканский ресурс Fox News опубликовал колонку под названием "Марджори Тейлор Грин — идиотка. Она пытается разрушить Республиканскую партию".

Правки были отклонены

Также стало известно, что все предложенные поправки в законопроект о поддержке Украины были отклонены в Палате представителей:

В частности, конгрессвумен Виктории Спарц, предлагавшая исключить из законопроекта четыре положения, позволявших Белому дому выделять Украине оружие непосредственно из составов американской армии.

Также отклонили поправку конгрессвумен Кэт Каммак, предлагавшей отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной.

Не прошла также и поправка от Тейлор Грин, которая, кроме всего выше сказанного, предлагала "каждую сумму в долларах в этом законе снизить до нуля".

Конгрессмен Кевин Герн сам отозвал свою поправку, в которой предлагал запретить использование средств Фонда поддержки экономики для выплаты пенсий.

Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

Напомним, что состоялось срочное заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

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