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Конгрес США голосує за допомогу Україні — пряма трансляція

20 квітня 2024 20:31
оновлено: 20:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Конгрес США голосує за допомогу Україні — пряма трансляція
Конгрес США. Фото: pewresearch
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Сьогодні, 20 квітня, у США проходить голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону. Прямо зараз Палата представників голосує за поправки законопроєкту.

Про це стало відомо з прямої трансляції Новини.LIVE.

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Правка до законопроєкту про допомогу Україні 

Вікторія Спартц пропонувала вилучити з проєкту допомогу на суму 8 мільярдів доларів, яка не призначена для військових потреб. ЇЇ поправка не знайшла підтримки і була відхилена, набравши лише 105 голосів. 

Марджорі Тейлор Грін запропонувала припинити всю допомогу України. Проте її правка, набрала лише 70 голосів.

Правка Кет Каммака пропонував прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Вона також була відхилена та набрала у Конгресі 154 голоси.

Засідання Палати представників США

Раніше, законопроєкт, що стосується політики безпеки на південному кордоні США, не отримав схвалення в Конгресі. Законопроєкт, який передбачає фінансову підтримку Індо-Тихоокеанського регіону на суму 8,1 мільярда доларів, здобув підтримку в Палаті представників. Палата представників США висловила підтримку законопроєкту, який пропонує зокрема посилення санкцій проти Росії та встановлює вимогу до власника TikTok продати додаток, інакше він буде заборонений в США.

Нагадаємо, що демократи Конгресу США натякнули, чим закінчиться голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що, народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США. Також про деталі законопроєкту стосовно підтримки України розповіла Посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. 

США
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна
війна в Україні

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