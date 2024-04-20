Конгрес США голосує за допомогу Україні — пряма трансляція

Конгрес США. Фото: pewresearch

Сьогодні, 20 квітня, у США проходить голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону. Прямо зараз Палата представників голосує за поправки законопроєкту.

Про це стало відомо з прямої трансляції Новини.LIVE.

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Правка до законопроєкту про допомогу Україні

Вікторія Спартц пропонувала вилучити з проєкту допомогу на суму 8 мільярдів доларів, яка не призначена для військових потреб. ЇЇ поправка не знайшла підтримки і була відхилена, набравши лише 105 голосів.

Марджорі Тейлор Грін запропонувала припинити всю допомогу України. Проте її правка, набрала лише 70 голосів.

Правка Кет Каммака пропонував прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Вона також була відхилена та набрала у Конгресі 154 голоси.

Засідання Палати представників США

Раніше, законопроєкт, що стосується політики безпеки на південному кордоні США, не отримав схвалення в Конгресі. Законопроєкт, який передбачає фінансову підтримку Індо-Тихоокеанського регіону на суму 8,1 мільярда доларів, здобув підтримку в Палаті представників. Палата представників США висловила підтримку законопроєкту, який пропонує зокрема посилення санкцій проти Росії та встановлює вимогу до власника TikTok продати додаток, інакше він буде заборонений в США.

Нагадаємо, що демократи Конгресу США натякнули, чим закінчиться голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що, народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США. Також про деталі законопроєкту стосовно підтримки України розповіла Посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.