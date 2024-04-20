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Конгресс США голосует за помощь Украине — прямая трансляция

20 апреля 2024 20:31
обновлено: 20:47
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Бригадир София
редактор
Конгресс США голосует за помощь Украине — прямая трансляция
Конгресс в США. Фото: pewresearch
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 20 апреля, в США проходит голосование за помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону. Прямо сейчас Палата представителей голосует за поправки к законопроекту.

Об этом стало известно из прямой трансляции Новини.LIVE.

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Правка к законопроекту о помощи Украине

Виктория Спартц предлагала изъять из проекта помощь на сумму 8 миллиардов долларов, не предназначенную для военных нужд. Ее поправка не нашла поддержки и была отклонена, набрав всего 105 голосов.

Марджори Тейлор Грин предложила прекратить всю помощь Украины. Однако ее правка набрала всего 70 голосов.

Правка Кэт Каммака предлагал убрать всю невоенную помощь из закона для Украины. Она также была отклонена и набрала в Конгрессе 154 голоса.

Заседание Палаты представителей США

Ранее законопроект, касающийся политики безопасности на южной границе США, не получил одобрения в Конгрессе. Законопроект, предусматривающий финансовую поддержку Индо-Тихоокеанского региона на сумму 8,1 миллиарда долларов, получил поддержку в Палате представителей. Палата представителей США выразила поддержку законопроекту, который предлагает, в частности, ужесточение санкций против России и устанавливает требование к владельцу TikTok продать приложение, иначе он будет запрещен в США.

Напомним, что демократы Конгресса США намекнули, чем закончится голосование за законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что народный депутат Александр Федиенко в эфире Новини.LIVE рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США. Также о деталях законопроекта о поддержке Украины рассказала посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

США
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Украина
война в Украине

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