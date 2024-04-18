Коли у США відбудеться голосування за доромогу Україні

Будівля Конгресу США. Фото ілюстративне: Michael Reynolds/PAP

Демократи у Палаті представників Конгресу США готові підтримати законопроєкт, який передбадає фінансову допомогу Україні. Голосування планується 20 квітня 2024 року.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомило агентство Bloomberg.

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Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс стверджує, що він та його однопартійці зроблять все необхідне, щоб законопроєкт вийшов на фінішну пряму.

"Це не пакет допомоги Джонсона. Це американський пакет допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки", — сказав Джеффріс.

Як пише Bloomberg, спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього. Голосування має відбутися у суботу, 20 квітня.

Нагадаємо, американський пакет допомоги передбачає виділення Україні та її союзникам понад 60-ти мільярдів доларів.

Раніше, народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Новини.LIVE розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США. Також про деталі законопроєкту стосовно підтримки України розповіла Посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.