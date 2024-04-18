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Міністр фінансів США розкритикувала республіканців через блокування допомоги Україні

18 квітня 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міністр фінансів США розкритикувала республіканців через блокування допомоги Україні
Міністр фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Республіканці в Конгресі Сполучених Штатів Америки продовжують блокувати виділення допомоги для України. Їх розкритикувала міністр фінансів Джанет Єллен та наголосила, що таке затягування не можна пробачити.

Про це пише Tagesschau в четвер, 18 квітня.

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Після зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Єллен заявила, що американська допомога Україні важлива як ніколи.

"Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни є непростимою і завдає шкоди нашій національній безпеці",— наголосила вона.

Водночас Шмигаль наголосив на важливості допомоги США для України на тлі посилення обстрілів росіянами.

"Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в її боротьбі", — додав він.

Також Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії у війні може розпочатися Третя світова. Він наголосив, що Україні необхідна допомога від Сполучених Штатів Америки "ще на вчора".

Крім того, голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. 

Раніше ми писали, що голова МЗС України Дмитро Кулеба на полях саміту G7 провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Посадовці обговорили постачання Україні більшої кількості систем Patriot.

Денис Шмигаль
США
Конгрес
фінансова допомога
війна в Україні

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