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У США відповіли, коли ухвалять пакет допомоги Україні

15 квітня 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США відповіли, коли ухвалять пакет допомоги Україні
Засідання американського Конгресу. Фото: VOA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

Про це повідомляє NBC News у неділю, 14 квітня.

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Коли США схвалять допомогу Україні

За словами Тернера, США "дуже близькі до розуміння" того, що ситуація в Україні є критичною.

"РФ завойовує позиції. Україна починає втрачати здатність захистити себе. США мають активізуватися та надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні у Палаті представників", — зазначив посадовець.

Як відомо, 13 лютого американський Сенат підтримав законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 млрд із яких — для України.

Наступний етап — схвалення документа в Палаті представників, а потім його відправлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, що Палата представників США має намір терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Як повідомляють ЗМІ, можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.

Також відомо, якої думки про пакет з допомогою Києву, американці у столиці США — Вашингтоні.

США
Конгрес
військова допомога
Україна
законопроєкт
допомога

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