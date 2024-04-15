В США ответили, когда примут пакет помощи Украине

Заседание американского Конгресса. Фото: VOA

Глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 14 апреля.

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По словам Тернера, США "очень близки к пониманию" того, что ситуация в Украине критическая.

"РФ завоевывает позиции. Украина начинает терять способность защитить себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", — отметил чиновник.

Как известно, 13 февраля американский Сенат поддержал законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов, 60 млрд из которых — для Украины.

Следующий этап — одобрение документа в Палате представителей, а затем его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, что Палата представителей США намерена срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Как сообщают СМИ, возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.

Также известно, каково мнение о пакете с помощью Киеву, у американцев в столице США — Вашингтоне.