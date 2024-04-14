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А Україні? Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

14 квітня 2024 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
А Україні? Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
Засідання американського Конгресу. Фото: Atlantic Council
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Палата представників Сполучених Штатів Америки має намір наступного тижня терміново розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю на тлі нападу Ірану. Можливо, йдеться про той самий документ, який передбачає й надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico у неділю, 14 квітня.

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Видання зазначає, що напад Ірану на Ізраїль призвів до нових закликів ухвалити пакет іноземної допомоги.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників", — зазначив лідер республіканців в Палаті представників конгресмен Стів Скаліс.

Однак, на жаль, в Конгресі не уточнили про який саме пакет допомоги йдеться. Можливо, голосуватимуть за той документ, що містить виділення коштів на допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню.

За словами Скаліса, додаткову інформацію нададуть згодом.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники, а опісля здійснив атаку ракетами. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку у ніч проти неділі, 14 квітня. Однак країна має намір узгодити це із союзниками.

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