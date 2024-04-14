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А Украине? Конгресс США срочно рассмотрит помощь Израилю

14 апреля 2024 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
А Украине? Конгресс США срочно рассмотрит помощь Израилю
Заседание американского конгресса. Фото: Atlantic Council
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Палата представителей Соединенных Штатов Америки намерена на следующей неделе срочно рассмотреть законопроект о помощи Израилю на фоне нападения Ирана. Возможно, речь идет о том же документе, который предусматривает и оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщает Politico в воскресенье, 14 апреля.

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Издание отмечает, что нападение Ирана на Израиль привело к новым призывам принять пакет иностранной помощи.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — отметил лидер республиканцев конгрессмен Стив Скалис.

Однако, к сожалению, в Конгрессе не уточнили о каком именно пакете помощи идет речь. Возможно, будут голосовать за документ, содержащий выделение средств на помощь Израилю, Украине и Тайваню.

По словам Скалиса, дополнительную информацию предоставят впоследствии.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники, а затем совершил атаку ракетами. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку в ночь на воскресенье, 14 апреля. Однако страна намерена согласовать это с союзниками.

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Израиль
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