Що американці думають про Україну

Прапори України, США та НАТО. Фото: google.com

Вибачення за затримку пакету допомоги Україні від звичайних американців, питання "А що ж не так?", "Як ви боретесь із корупцією?" та "Чому Америка має допомагати Україна нині?" стають наскрізними у звичайних розмовах, де присутні українці, відразу після представлення, хто ти. Американці, своєю чергою, діляться знаннями про Україну та думками, чому пакет підтримки потрібен був на вчора.

Більше про те, що відбувається на вулицях у Вашингтоні тоді, коли на розгляд Конгресу не виноситься пакет допомоги Україні — розказує журналістка Новини.LIVE у Вашингтоні Уляна Бойчук.

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Російські фейки проти пакету допомоги США

"О, у вас жовто-блакитна стрічка, то ви з України?", — і відразу після ствердної відповіді, звичайний перехожий починає питати із претензією про корупцію в Україні, і про те, як президент України купляє собі яхту на американські гроші.

Я дивуюсь питанню, згадую всі аргументи, які знаю, але розумію одразу, що пересічного американця із такими поглядами переконати буде важко. Днями поважне світове видання The Washington Post опублікувало статтю, у якій йдеться про те, що питання корупції в Україні є одним із тих, які російська пропаганда використовує, щоб опублікувати тони фейкових новин, постів у соціальних мережах про Україну, чим підірвати репутацію та сповільнювати процес надання такої потрібної американської допомоги нині.

Самопроголошений президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Видання, посилаючись на джерела, пише, що PR-компанія — які, до слова, часто наймають на роботу у Кремлі — поширювала тони статей та постів у соціальних мережах Сполученими Штатами із метою підірвати довіру до України. Головні меседжі, які розповсюджувала російська пропаганда, стосувались якраз корупції вищого керівництва України. Фейки про те, що Зеленський із дружиною купляє яхти та коштовні речі під час робочих поїздок закордон просто заполонили простір мережі у 2022-2023 рр. і навіть дійшли до американських конгресменів.

Клікабельні заголовки та факти несправедливості зачепили людей, і вони мало розбирались у тому, наскільки це правда. Хоча нам ці факти, які поширюються, можуть здаватись дивними і мало мати спільного із правдою, але такі звичайні люди на вулицях Вашингтона — це виборці, чий голос звучить гучно і є дуже важливим. І, прочитавши ці всі фейки, які продукує російська пропаганда, чи підуть виборці до своїх конгресменів просити про допомогу для України?

Десь поміж статтею The Washington Post та питаннями від пересічного американця, мене також спитали: "А чому США має допомагати Україні, і що такого в Україні є?", і закінчення питання було знову ж таки про корупцію, мовляв, ну скільки ж ми можемо надати вам грошей, поки у вашій країні корупція?

Колись один український військовий на такий же аргумент дуже влучно відповів, що так, корупція в Україні є, вона ніде не поділась, але те, що ми про неї говоримо і кількість правоохоронних органів, які борються з корупцією — це вже факт початку процесу її подолання та досягнення точки неповернення.

Американці про Україну та українців

А про важливість пакету допомоги та що пересічні американці взагалі знають про Україну, я вирішила запитати у них.

"Україна за козацтва була сильною державою, потім вона стала частиною СРСР, потім отримала незалежність, із чим не могла змиритись Росія, і почалась спочатку війна на Донбасі у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення, і зараз це держава, яка формується", — сказав це один хлопець, чим зробив такий крутий екскурс в історію.

Опитуваний американець у Вашингтоні. Фото: скріншот

"В Україні, як і в нас — демократія, вони боряться за свободу, і ми маємо підтримувати їх у цій боротьбі", — прозвучало від однієї жінки, яку я опитувала. Багато людей говорили про війну, про те, як страждають цивільні і про геноцид.

"Я не знаю про Україну нічого", — також відповідали. А були й ті, хто почувши питання про Україну, одразу відмовлялись говорити.

І це дуже цікаво, адже тло політизації питання допомоги Україні сьогодні стало наскільки сильним, що уникати говорити про Україну, бо "там у Капітолії не можуть розібратись", стає трендовішим, аніж навпаки. І тут, звісно, не останню роль у тому всьому процесі відіграє Росія. Та поміж неготовністю говорити про Україну та про некомфортність питання, є американці, які щиро підтримують українців у боротьбі, вибачаються за поведінку своїх політиків та обіцяють бути поруч у боротьбі, хоч би що.

Україна стала такою собі розмінною монетою політичного ломбарду Америки. Тож важливо доносити правильні меседжі, щоб не було дезінформації про корупцію та втому партнерів, а наша справа — не засуджувати цю втому, а пробудити її своєю стійкістю, силою та готовність до боротьби.

Наступного тижня, з понеділка, кожен українець у Сполучених Штатах матиме можливість поширювати правду, бо у Капітолії розпочнеться вже четвертий адвокаційний саміт American Coalition for Ukraine. Інформацію про попередні саміти можна знайти тут.

Нам важливо, щоб меседжі від українців псували образ створений російською пропагандою, а тема допомоги не викликала дискомфорту при публічних обговореннях.