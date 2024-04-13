Что американцы думают об Украине

Флаги Украины, США и НАТО. Фото: google.com

Извинения за задержку пакета помощи Украине от обычных американцев, вопрос "А что не так?", "Как вы боретесь с коррупцией?" и "Почему Америка должна помогать Украине сейчас?" становятся сквозными в обычных разговорах, где присутствуют украинцы сразу после представления, кто ты. Американцы, в свою очередь, делятся знаниями об Украине и мнениями, почему пакет поддержки нужен был вчера.

Больше о том, что происходит на улицах в Вашингтоне, когда на рассмотрение Конгресса не выносится пакет помощи Украине — рассказывает журналистка Новини.LIVE в Вашингтоне Ульяна Бойчук.

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Российские фейки против пакета помощи США

"О, у вас желто-голубая лента, вы с Украины?", — и сразу после утвердительного ответа, обычный прохожий начинает спрашивать с претензией о коррупции в Украине, и о том, как президент Украины покупает себе яхту на американские деньги.

Я удивляюсь вопросу, вспоминаю все аргументы, которые знаю, но сразу понимаю, что рядового американца с такими взглядами убедить будет трудно. На днях важное мировое издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится, что вопрос коррупции в Украине является одним из тех, которые российская пропаганда использует, чтобы опубликовать тонны фейковых новостей, постов в социальных сетях об Украине, чем взорвать репутацию и замедлять процесс предоставление столь нужной американской помощи сейчас.

Самопровозглашенный президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Издание, ссылаясь на источники, пишет, что PR-компания — которые, к слову, часто нанимают на работу в Кремле — распространяла тонны статей и постов в социальных сетях Соединенными Штатами с целью подорвать доверие к Украине. Главные месседжи, распространяемые российской пропагандой, касались как раз коррупции высшего руководства Украины. Фейки о том, что Зеленский с женой покупает яхты и ценные вещи во время рабочих поездок за границу, просто заполонили пространство сети в 2022-2023 гг. и даже дошли до американских конгрессменов.

Кликабельные заголовки и факты несправедливости затронули людей, и они мало разбирались в том, насколько это верно. Хотя нам эти факты, которые распространяются, могут казаться странными и мало иметь общего с правдой, но такие обычные люди на улицах Вашингтона — это избиратели, чей голос звучит громко и очень важен. И, прочитав эти все фейки, продуцируемые российской пропагандой, пойдут ли избиратели к своим конгрессменам просить о помощи для Украины?

Где-то между статьей The Washington Post и вопросами от рядового американца, меня также спросили: "А почему США должны помогать Украине, и что такого в Украине есть?", и окончание вопроса было опять же о коррупции, мол, ну сколько же мы можем предоставить вам деньги, пока в вашей стране коррупция?

Когда-то один украинский военный на такой же аргумент очень точно ответил, что да, коррупция в Украине есть, она нигде не делась, но то, что мы о ней говорим и количество борющихся с коррупцией правоохранительных органов — это уже факт начала процесса ее преодоления и достижение точки невозврата.

Американцы об Украине и украинцах

А о важности пакета помощи и рядовые американцы вообще знают об Украине, я решила спросить у них.

"Украина при казачестве была сильным государством, потом она стала частью СССР, потом получила независимость, с чем не могла смириться Россия, и началась сначала война на Донбассе в 2014 году, а потом полномасштабное вторжение, и сейчас это формируемое государство", — сказал один парень, чем совершил такой крутой экскурс в историю.

Опрашиваемый американец в Вашингтоне. Фото: скриншот

"В Украине, как и у нас — демократия, они борются за свободу, и мы должны поддерживать их в этой борьбе", — прозвучало от одной женщины, которую я опрашивала. Многие люди говорили о войне, о том, как страдают гражданские и о геноциде.

"Я не знаю об Украине ничего", — также отвечали. А были и те, кто, услышав вопрос об Украине, сразу отказывались говорить.

И это очень интересно, ведь фон политизации вопроса помощи Украине сегодня стал насколько сильным, что избегать говорить об Украине, потому что "там в Капитолии не могут разобраться", становится более трендированным, чем наоборот. И здесь, конечно, не последнюю роль в этом процессе играет Россия. Но между неготовностью говорить об Украине и о некомфортности вопроса, есть американцы, которые искренне поддерживают украинцев в борьбе, извиняются за поведение своих политиков и обещают быть рядом в борьбе.

Украина стала разменной монетой политического ломбарда Америки. Поэтому важно доносить правильные месседжи, чтобы не было дезинформации о коррупции и усталости партнеров, а наше дело не осуждать эту усталость, а пробудить ее своей стойкостью, силой и готовностью к борьбе.

На следующей неделе, с понедельника, у каждого украинца в Соединенных Штатах будет возможность распространять правду, потому что в Капитолии начнется уже четвертый адвокационный саммит American Coalition for Ukraine. Информацию о предыдущих саммитах можно найти здесь.

Нам важно, чтобы месседжи от украинцев портили образ, созданный российской пропагандой, а тема помощи не вызывала дискомфорта при публичных обсуждениях.