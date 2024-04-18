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Министр финансов США раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине

18 апреля 2024 15:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Министр финансов США раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине
Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать выделение помощи для Украины. Их раскритиковала министр финансов Джанет Йеллен и подчеркнула, что такое затяжение непростительно.

Об этом пишет Tagesschau в четверг, 18 апреля.

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После встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем Йеллен заявила, что американская помощь Украине важна как никогда.

"Неспособность республиканцев в Палате представителей так долго поддерживать Украину в этот решающий момент войны непростительна и наносит ущерб нашей национальной безопасности", — подчеркнула она.

В то же время Шмыгаль отметил важность помощи США для Украины на фоне усиления обстрелов россиянами.

"Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе", — добавил он.

Также Шмыгаль заявил, что в случае победы России в войне может начаться Третья мировая. Он подчеркнул, что Украине необходима помощь от Соединенных Штатов Америки "еще на вчера".

Кроме того, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита G7 провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Чиновники обсудили поставки Украине большего количества систем Patriot.

Денис Шмыгаль
США
Конгресс
финансовая помощь
война в Украине

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