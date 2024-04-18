Когда в США состоится голосование за помощь Украине

Здание Конгресса США. Фото иллюстративное: Michael Reynolds/PAP

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроект, предусматривающий финансовую помощь Украине. Голосование планируется 20 апреля 2024 года.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

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Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждает, что он и его однопартийцы сделают все необходимое, чтобы законопроект вышел на финишную прямую.

"Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности", — сказал Джеффрис.

Как пишет Bloomberg, спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как ультраправые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему. Голосование должно состояться в субботу, 20 апреля.

Напомним, американский пакет помощи предполагает выделение Украине и ее союзникам более 60-ти миллиардов долларов.

Ранее народный депутат Александр Федиенко в эфире Новини.LIVE рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США. Также о деталях законопроекта о поддержке Украины рассказала Посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.