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Демократы Конгресса США намекнули, чем закончится голосование за законопроект о помощи Украине

18 апреля 2024 23:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда в США состоится голосование за помощь Украине
Здание Конгресса США. Фото иллюстративное: Michael Reynolds/PAP
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроект, предусматривающий финансовую помощь Украине. Голосование планируется 20 апреля 2024 года.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

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Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис утверждает, что он и его однопартийцы сделают все необходимое, чтобы законопроект вышел на финишную прямую.

"Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности", — сказал Джеффрис.

Как пишет Bloomberg, спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как ультраправые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему. Голосование должно состояться в субботу, 20 апреля.

Напомним, американский пакет помощи предполагает выделение  Украине и ее союзникам более 60-ти миллиардов долларов.

Ранее народный депутат Александр Федиенко в эфире Новини.LIVE рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США. Также о деталях законопроекта о поддержке Украины рассказала Посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

США
война
Конгресс
военная помощь
Украина
голосование
Демократическая партия

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