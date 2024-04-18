Посол в США розповіла деталі законопроєкту стосовно підтримки України

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла деталі законопроєкту стосовно підтримки України. Очікується, що після багатьох місяців затримки допомогу розгляне Палата представників американського Конгресу у суботу, 20 квітня,

Про це Оксана Маркарова розповіла в Facebook у четвер, 18 квітня.

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Законопроєкт, внесений спікером Майком Джонсоном, передбачає асигнування у розмірі 60,8 млрд доларів в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії.

У тому числі оборонні видатки у розмірі 49,9 млрд доларів, зокрема:

23,2 млрд доларів — поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні;

11,3 млрд доларів — поточні американські операції в регіоні;

13,8 млрд доларів — закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

1,6 млрд доларів зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

За словами посла, також передбачене таке фінансування:

26 млн доларів — для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні;

5 млн доларів Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

300 млн доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

100 млн доларів на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Також у законопроєкті передбачено виділення 9,5 мільярдів доларів на економічну допомогу Україні та країнам, які постраждали від вторгнення Росії до України:

7,849 млрд доларів на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку — окрім відшкодування пенсій;

1,575 млрд доларів на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

25 млн доларів Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, постраждалих від російського вторгнення;

50 млн доларів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

До того ж передбачено виділення:

149 млн доларів Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні;

481 млн доларів Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових коштів, які будуть використані у тому числі для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в Україні, що пов'язана з російським вторгненням:

60 млн доларів на дипломатичні програми;

8 млн доларів Офісу Генерального інспектора Держдепу;

39 млн доларів на операційні видатки USAID;

10 млн доларів Офісу Генерального інспектора USAID;

98 млн доларів Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

До того ж:

Посилюється нагляд через вимоги моніторингу;

Вимагається від партнерів і союзників надавати співмірні витратам обсяги допомоги;

Передбачається укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку;

Збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

Допис посла. Фото: скриншот

Допис посла. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про свою підтримку та намір підписати законопроєкти, які передбачають надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Глава держави також відзначив, що Україна стикається з бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

Також спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що в суботу відбудеться голосування за його пропозицію щодо відновлення давно відкладеної військової допомоги США Україні, а також Ізраїлю.