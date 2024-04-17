Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Майк Тернер. Фото: РБК

Комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес негайно ухвалити військову допомогу нашій державі вже до кінця цього тижня. Це сталося після секретного брифінгу щодо України.

Відповідну заяву поширив у мережі Х Комітет розвідки.

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"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", — написали у заяві голова Комітету Майк Тернер та високопоставлений член комітету Джим Гаймс, говорячи про необхідність допомоги.

Скриншот заяви

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За словами глави держави, затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Також Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу.

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні.

Тим часом аналітики ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.