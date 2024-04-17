Комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Украине

Майк Тернер. Фото: РБК

Комитет разведки Палаты представителей США призвал Конгресс немедленно принять военную помощь нашему государству уже к концу этой недели. Это произошло после секретного брифинга по поводу Украины.

Соответствующее заявление было распространено в сети Х Комитет разведки.

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Секретный брифинг США по Украине

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", — написали в заявлении глава Комитета Майк Тернер и высокопоставленный член комитета Джим Гаймс, говоря о необходимости помощи.

Скриншот заявления

Напомним, Владимир Зеленский подверг критике планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю. По словам главы государства, затягивание военной помощи для Украины чревато безопасностью стран НАТО, на которые Россия пойдет войной.

Также Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Америки у Украины нет шансов победить.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

Между тем, аналитики ISW объяснили, к чему может привести отсутствие помощи от США.