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Палата представників проголосує про допомогу Україні на цьому тижні — Джонсон

17 квітня 2024 18:54
оновлено: 18:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Палата представників проголосує про допомогу Україні на цьому тижні — Джонсон
Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що в суботу відбудеться голосування за його пропозицію щодо відновлення давно відкладеної військової допомоги США Україні, а також Ізраїлю.

Про це повідомляє AFP.

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Законопроект про допомогу Україні передбачає надання фінансової допомоги на кредитній основі, що відповідає ідеям, висунутим попередньою адміністрацією під керівництвом Дональда Трампа.

Окрім цього, один із законопроектів передбачає конфіскацію російських активів для покриття витрат на допомогу. До пакету також включено положення, яке стосується компанії ByteDance Ltd, власника популярної соціальної мережі TikTok, що зобов'язує її продати певні активи для забезпечення безпеки її роботи в США.

Очікується, що остаточне ухвалення законопроектів про допомогу Україні та Ізраїлю відбудеться у суботу ввечері, після голосування у Палаті представників. Ці кроки є частиною стратегії США з підтримки своїх союзників та забезпечення національної безпеки.

За словами спікера Палати представників, тексти трьох окремих законопроектів щодо допомоги Ізраїлю, Тайваню та Україні будуть опубліковані до кінця середи.

"Ми очікуємо, що голосування щодо остаточного ухвалення цих законопроектів відбудеться в суботу ввечері", — оголосив спікер Майк Джонсон.

Нагадаємо, що конгресмени закликали терміново внести на розгляд пакет із допомогою для України та Ізраїлю. 

Також ми писали про те, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

США
Конгрес
військова допомога
Україна
війна в Україні

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