Палата представителей проголосует о помощи Украине на этой неделе.

Спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в субботу состоится голосование за его предложение о возобновлении давно отложенной военной помощи США Украине и Израилю.

Об этом сообщает AFP.

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Законопроект о помощи Украине предусматривает предоставление финансовой помощи на кредитной основе, отвечающей идеям, выдвинутым предыдущей администрацией под руководством Дональда Трампа.

Кроме того, один из законопроектов предусматривает конфискацию российских активов для покрытия расходов на помощь. В пакет также включено положение, относящееся к компании ByteDance Ltd, владельца популярной социальной сети TikTok, обязывающей ее продать определенные активы для обеспечения безопасности ее работы в США.

Ожидается, что окончательное принятие законопроектов о помощи Украине и Израилю состоится в субботу вечером после голосования в Палате представителей. Эти шаги являются частью стратегии США по поддержке своих союзников и обеспечению национальной безопасности.

По словам спикера Палаты представителей, тексты трех отдельных законопроектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине будут опубликованы до конца среды.

"Мы ожидаем, что голосование по окончательному принятию этих законопроектов состоится в субботу вечером", — объявил спикер Майк Джонсон.

Напомним, что конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью Украины и Израиля.

Также мы писали о том, что глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.