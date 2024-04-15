Конгресмени закликали терміново внести на розгляд пакет із допомогою для України та Ізраїлю

Конгрес США. Ілюстративне фото: CNN

Конгресмени Сполучених Штатів закликали негайно внести на розгляд пакет допомоги для України та Ізраїлю після останніх подій на Близькому Сході. Понад 90 членів Палати представників США висловили цей заклик у листі до спікера Майка Джонсона.

Текст листа оприлюднив на своїй офіційній сторінці один із підписантів конгресмен Джош Готтгеймер.

Читайте також:

Допомога Україні

У листі конгресмени звернули увагу на нещодавні атаки іранського режиму на Ізраїль за допомогою безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Вони підкреслили, що час має велике значення і треба негайно забезпечити необхідну допомогу Ізраїлю та іншим демократичним союзникам США.

"Час має велике значення, і ми повинні забезпечити доставку необхідної допомоги Ізраїлю та іншим нашим демократичним союзникам, перед якими постали загрози з боку наших противників по всьому світу", — наголошується в документі, підписаному 91 конгресменом.

Конгресмени закликали спікера внести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням, який вже отримав підтримку Сенату більшістю у 70 голосів і може бути ухвалений швидко, якщо буде представлений до розгляду в Палаті представників.

Нагадаємо, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

Також ми писали, що радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі відповів, що потрібно для схвалення допомоги Україні.

Додамо, що на тлі атаки Ірану на Ізраїль в ніч проти 14 квітня Палата представників США заявила про терміновий розгляд законопроєкту про допомогу Ізраїлю. Внаслідок цього серед ЗМІ поповзли чутки, що, можливо, йдеться про законопроєкт, що містить також допомогу Україні.