Конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью Украины и Израиля

Конгресс в США. Иллюстративное фото: CNN

Конгрессмены США призвали немедленно внести на рассмотрение пакет помощи для Украины и Израиля после последних событий на Ближнем Востоке. Более 90 членов Палаты представителей США выразили этот призыв в письме к спикеру Майку Джонсону.

Текст письма обнародовал на своей официальной странице один из подписавшихся конгрессмен Джош Готтгеймер.

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Помощь Украине

В письме конгрессмены обратили внимание на недавние атаки иранского режима на Израиль с помощью беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Они подчеркнули, что время имеет большое значение и необходимо немедленно обеспечить необходимую помощь Израилю и другим демократическим союзникам США.

"Время имеет большое значение, и мы должны обеспечить доставку необходимой помощи Израилю и другим нашим демократическим союзникам, перед которыми встали угрозы со стороны наших противников по всему миру", — отмечается в документе, подписанном 91 конгрессменом.

Конгрессмены призвали спикера внести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием, который уже получил поддержку Сената большинством в 70 голосов и может быть принят быстро, если будет представлен к рассмотрению в Палате представителей.

Напомним, что глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

Также мы писали, что советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби ответил, что нужно для одобрения помощи Украине.

Добавим, что на фоне атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля Палата представителей США заявила о срочном рассмотрении законопроекта о помощи Израилю . В результате среди СМИ поползли слухи, что, возможно, речь идет о законопроекте, содержащем также помощь Украине.