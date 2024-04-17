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Байден підтримав план Джонсона щодо допомоги Україні

17 квітня 2024 22:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Байден підтримав план Джонсона щодо допомоги Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, заявив про свою підтримку та намір підписати законопроєкти, які передбачають надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Голова держави також відзначив, що Україна стикається з бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

Це стало відомо з офіційного заявлення Білого дому, оприлюдненого в середу, 17 квітня.

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У заяві Джо Байдена відзначено, що запропонований пакет має на меті забезпечити критичну підтримку Україні та Ізраїлю, а також гуманітарну допомогу палестинському населенню у секторі Газа. Також у цьому пакеті йдеться про зміцнення безпеки й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському населенню у Газі та зміцнення безпеки й стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", — заявив президент.

В тексті заяви також відзначено той факт, що Ізраїль і Україна стикаються з серйозними загрозами з боку Ірану та Росії відповідно. Напади на Ізраїль з боку Ірану названі безпрецедентними, тоді як Росія продовжує бомбардування України, що різко загострилися в останній місяць.

Джо Байден закликав Палату представників швидко прийняти цей пакет законопроєктів, а Сенат продовжити його шлях у найкоротший термін. В разі прийняття Конгресом, президент намірує негайно підписати ці законопроєкти, щоб вислати світовому співтовариству сильний сигнал про підтримку союзників і запобігти успіху Ірану та Росії у їхніх агресивних діях.

Нагадаємо, що Палата представників проголосує про допомогу Україні на цьому тижні. 

Також ми писали про те, що до цього Президент США закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні та Ізраїлю, наголосивши, що на кону стоїть безпека Сполучених Штатів. Також Джо Байден заявив про збереження пріоритетів у військовій допомозі.

Джо Байден
США
військова допомога
Україна
війна в Україні

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