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Байден поддержал план Джонсона по помощи Украине

17 апреля 2024 22:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Байден поддержал план Джонсона по помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, заявил о своей поддержке и намерении подписать законопроекты, предусматривающие оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Глава государства также отметил, что Украина сталкивается с резко усилившимися за последний месяц бомбардировками со стороны России.

Это стало известно из официального заявления Белого дома, обнародованного в среду, 17 апреля.

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В заявлении Джо Байдена отмечено, что предложенный пакет призван обеспечить критическую поддержку Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинскому населению в секторе Газа. Также в этом пакете говорится об укреплении безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, оказание крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому населению в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил президент.

В тексте заявления также отмечен тот факт, что Израиль и Украина сталкиваются с серьезными угрозами Ирана и России соответственно. Нападения на Израиль со стороны Ирана названы беспрецедентными, тогда как Россия продолжает резко обострившиеся в последний месяц бомбардировки Украины.

Джо Байден призвал Палату представителей быстро принять этот пакет законопроектов, а Сенат продолжить его путь в кратчайшие сроки. В случае принятия Конгрессом, президент намерен немедленно подписать эти законопроекты, чтобы выслать мировому сообществу сильный сигнал о поддержке союзников и предотвратить успех Ирана и России в их агрессивных действиях.

Напомним, что Палата представителей проголосует о помощи Украине на этой неделе.

Также мы писали о том, что Президент США призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и Израилю, подчеркнув, что на кону стоит безопасность Соединенных Штатов. Также Джо Байден заявил о сохранении приоритетов в военной помощи.

Джо Байден
США
военная помощь
Украина
война в Украине

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