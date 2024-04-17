Байден поддержал план Джонсона по помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, заявил о своей поддержке и намерении подписать законопроекты, предусматривающие оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Глава государства также отметил, что Украина сталкивается с резко усилившимися за последний месяц бомбардировками со стороны России.

Это стало известно из официального заявления Белого дома, обнародованного в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Помощь Украине от США

В заявлении Джо Байдена отмечено, что предложенный пакет призван обеспечить критическую поддержку Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинскому населению в секторе Газа. Также в этом пакете говорится об укреплении безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, оказание крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому населению в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил президент.

В тексте заявления также отмечен тот факт, что Израиль и Украина сталкиваются с серьезными угрозами Ирана и России соответственно. Нападения на Израиль со стороны Ирана названы беспрецедентными, тогда как Россия продолжает резко обострившиеся в последний месяц бомбардировки Украины.

Джо Байден призвал Палату представителей быстро принять этот пакет законопроектов, а Сенат продолжить его путь в кратчайшие сроки. В случае принятия Конгрессом, президент намерен немедленно подписать эти законопроекты, чтобы выслать мировому сообществу сильный сигнал о поддержке союзников и предотвратить успех Ирана и России в их агрессивных действиях.

Напомним, что Палата представителей проголосует о помощи Украине на этой неделе.

Также мы писали о том, что Президент США призвал Конгресс одобрить дополнительную военную помощь Украине и Израилю, подчеркнув, что на кону стоит безопасность Соединенных Штатов. Также Джо Байден заявил о сохранении приоритетов в военной помощи.