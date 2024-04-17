Президент США виступив із закликом схвалити допомогу Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден Фото: rbc.ua

Президент США закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні та Ізраїлю, наголосивши, що на кону стоїть безпека Сполучених Штатів. Також Джо Байден заявив про збереження пріоритетів у військовій допомозі.

Про це він написав у своїй колонці для The Wall Street Journal.

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Загрози для України та Ізраїлю

Байден виділив критичні загрози, з якими стикаються Україна та Ізраїль: вторгнення Росії та агресія Ірану відповідно. Він заявив, що Росія прагне поглинути Україну та створити нову імперію, а Іран намагається знищити Ізраїль як єврейську державу.

"І Україна, і Ізраїль зазнають нападів зухвалих ворогів, які прагнуть їх знищення. Путін хоче підкорити народ України та поглинути його націю в новій російській імперії. Уряд Ірану хоче знищити Ізраїль назавжди, стерши єдину у світі єврейську державу з лиця землі", Байден.

Наслідки для Сполучених Штатів

Байден попередив, що якщо Росія переможе в Україні, її війська виявляться ближчими, ніж будь-коли, до союзників США по НАТО. Він закликав посилити підтримку України, щоб запобігти потенційному конфлікту за участю американських військ у Європі.

Військова допомога як стратегічні інвестиції

Байден зазначив, що рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю не означає безконтрольних витрат, а скоріше інвестиції в американську промислову базу. Він наголосив, що ця допомога зміцнить вітчизняні виробничі можливості у сфері оборони та підтримає американські робочі місця.

"Путін невпинно намагався зламати волю українського народу. Йому це не вдалося. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, які вимагають лідерства та мужності. Це один із них", – зазначив Джо Байден.

Подяка Конгресу за підтримку

Президент подякував Комітету з розвідки Конгресу за заклик до негайного схвалення допомоги Україні. Він закликав весь Конгрес діяти невідкладно, щоб продемонструвати непохитну підтримку США Україні та Ізраїлю.

Довгострокова прихильність та збереження пріоритетів

Байден підтвердив, що Сполучені Штати збережуть свою відданість підтримці України та Ізраїлю у довгостроковій перспективі. Він заявив, що США продовжуватимуть надавати військову, економічну та гуманітарну допомогу, щоб ці країни змогли протистояти своїм ворогам.

Заява про єдність та союзництво

На закінчення Байден закликав американський народ об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. Він заявив, що США мають продемонструвати світові, що вони стоять на боці своїх союзників та готові захищати їх від агресії.

Нагадаємо, Президент США заявляв, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану.

Раніше США повідомили про близько 500 ракет та дронів, які були запущені по Ізраїлю.

Також ми писали про те, що Генсек ООН відреагував на напад Ірану на Ізраїль.