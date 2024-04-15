Американские СМИ просят Байдена и Трампа устроить дебаты

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден. Фото: CNN

Американские телеканалы, кабельные сети, печатные средства массовой информации и радиоканалы призвали кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Дональда Трампа провести дебаты перед всеобщими выборами. Свою просьбу они выложили в открытом письме, которое заверили подписями.

Об этом сообщает ABC News в воскресенье, 14 апреля.

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"Учитывая, что контуры всеобщих выборов 2024 года становятся четкими, мы — национальные новостные организации, которые подписались ниже, — призываем потенциальных кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство провести всеобщие избирательные дебаты до голосований в ноябре", — отметили медиа в письме.

Призыв СМИ появился в результате неопределенности относительно того, готовы ли действующий президент Джо Байден и претендент на этот пост Дональд Трамп принять участие в дебатах.

Среди медиа, подписавших письмо, ABC News, CBS News, CNN, NBCUniversal News Group и FOX News Media. Также за эту идею выступили The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour и USA Today.

Напомним, что действующий президент США Джо Байден по результатам соцопросов опередил своего конкурента на предстоящих выборах осенью этого года экс-главу государства Дональда Трампа.

Также мы писали, что СМИ полагают, что победа Трампа на президентских выборах в США ударит по экономике страны. К тому же, учитывая взгляды Трампа на окончание войны в Украине, есть вероятность, что помощь Киеву пошатнется. Однако в США имеют запасной вариант.