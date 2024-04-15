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Американські ЗМІ просять Байдена і Трампа влаштувати дебати

15 квітня 2024 05:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Американські ЗМІ просять Байдена і Трампа влаштувати дебати
Кандидат у президенти США Дональд Трамп і чинний глава держави Джо Байден. Фото: CNN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американські телеканали, кабельні мережі, друковані Засоби масової інформації та радіоканали закликали кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Дональда Трампа провести дебати перед загальними виборами. Своє прохання вони виклали в відкритому листі, який завірили підписами. 

Про це повідомляє ABC News у неділю, 14 квітня.

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"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року стають чіткими, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче — закликаємо потенційних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов’язання провести загальні виборчі дебати до голосувань у листопаді", — зазначили медіа в листі.

Заклик ЗМІ з'явився внаслідок невизначеності щодо того, чи готові чинний президент Джо Байден та кампанія Дональда Трампа взяти участь у дебатах.

Серед медіа, які підписали лист, ABC News, CBS News, CNN, NBCUniversal News Group і FOX News Media. Також за цю ідею виступили The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour і USA Today.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден за результатами соцопитувань випередив свого конкурента на майбутніх виборах восени цьогоріч, ексглаву держави Дональда Трампа.

Також ми писали, що ЗМІ вважають, що перемога Трампа на президентських виборах в США вдарить по економіці країни. До того ж зважаючи на погляди Трампа на закінчення війни в Україні, є ймовірність, що допомога Києву похитнеться. Однак в США мають запасний варіант

Джо Байден
США
вибори
дебати
Дональд Трамп
ЗМІ
лист
президент

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