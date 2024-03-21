Президентські перегони в США — Байден раптово випередив Трампа в опитуваннях

Президент США Джо Байден. Фото ілюстративне: REUTERS/Bonnie Cash

Чинний президент США Джо Байден за результатами соцопитувань раптово випередив свого конкурента на майбутніх виборах, ексглаву держави Дональда Трампа. Це сталося вперше від серпня минулого року, коли колишній президент випереджав чинного американського лідера.

Про це повідомляє The Economist.

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Згідно з оновленими даними від соцопитувань за 21 березня, у Байдена на один процент більше голосів, ніж у Трампа. Середні показники чинного американського лідера становлять 45% проти 44% у колишнього президента країни.

Водночас найнижчі та найвищі рівні по опитуваннях у Байдена і Трампа вказуються у межах 40-50%.

Інфографіка розподілу голосів. Джерело: The Economist

Зазначимо, що за результатами опитувань від видання, шанси колишнього президента на перемогу оцінювалися нижче, ніж у Байдена, протягом грудня 2022 року-серпня 2023 року. А вже з минулої осені по сьогодення в ексглави Білого Дому був більший відсоток, який протримався аж по сьогодення, коли чинний президент таки зміг очолити неофіційні передвиборчі перегони.

Інфографіка намірів голосування громадян США. Джерело: The Economist

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лютому Джо Байден зібрав рекордні 53 мільйони доларів для своєї передвиборчої кампанії та Демократичної партії, тим самим чинна сума на рахунку демократів становить 155 мільйонів доларів готівкою.

Водночас Дональд Трамп заявив, що Україна повинна повернути гроші, якщо Штати нададуть їх як допомогу, та назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії", який нібито лише вимагає гроші від країни.