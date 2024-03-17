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Байден посміявся з віку і психічного стану Трампа — що сказав глава Білого дому

17 березня 2024 11:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Байден посміявся з віку і психічного стану Трампа — що сказав глава Білого дому
Президент США Джо Байден Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден посміявся над віком та психічним станом Дональда Трампа . Таким чином, глава Білого дому дав зрозуміти, що Трамп не годиться на посаду президента.

Про це Байден на щорічній званій вечері клубу "Грідайрон" у Вашингтоні, пише Reuters у суботу, 16 березня.

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Байден про вік Трампа

Байден у своєму виступі з гумором відзначив вік свого потенційного суперника на майбутніх виборах, республіканця Дональда Трампа, наголосивши на різниці у їхньому віці.

"Один кандидат у президенти США занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Іншийце я", — заявив Трамп про 77-річного Трампа.

У своєму виступі, який тривав близько 10 хвилин, Байден також торкнувся серйозних тем. Байден наголосив на непохитній підтримці США Україні.

"Ми не схилятимемося, українці не схилятимуться, і я не схилятимуся", — заявив Байден.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон спрогнозував дії Трампа у разі перемоги на виборах.

Своєю чергою Трамп гостро розкритикував голову Білого дому Джо Байдена та назвав його ідіотом.

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп
президент

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