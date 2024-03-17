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Байден посмеялся над возрастом и психическим состоянием Трампа — что сказал глава Белого дома

17 марта 2024 11:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Байден посмеялся над возрастом и психическим состоянием Трампа — что сказал глава Белого дома
Президент США Джо Байден. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посмеялся над возрастом и психическим состоянием Дональда Трампа. Таким образом глава Белого дома дал понять, что Трамп не годиться на должность президента.

Об этом Байден на ежегодном званом ужине клуба "Гридайрон" в Вашингтоне, пишет Reuters в субботу, 16 марта.

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Байден в своем выступлении с юмором отметил возраст своего потенциального соперника на предстоящих выборах, республиканца Дональда Трампа, подчеркнув разницу в их возрасте. 

"Один кандидат в президенты США слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой это я", — заявил Трамп о 77-летнем Трампе.

В своем выступлении, которое длилось около 10 минут, Байден также затронул серьезные темы. Байден подчеркнул непоколебимую поддержку США Украине.

"Мы не будем склоняться, украинцы не будут склоняться, и я не буду склоняться", — заявил Байден.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон спрогнозировал действия Трампа, в случае победы на выборах.

В свою очередь Трамп остро раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена и назвал его идиотом.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп
президент

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