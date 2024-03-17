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В Конгрессе спрогнозировали действия Трампа, в случае победы на выборах

17 марта 2024 08:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Конгрессе спрогнозировали действия Трампа, в случае победы на выборах
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента, его второй срок будет напоминать первый, но с ускоренным темпом реализации политики. По мнению чиновника, Трамп извлек уроки из своего первого президентского срока.

Об этом пишет издание The New Yorker в субботу, 16 марта.

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Джонсон подчеркнул значительные достижения, осуществленные в начале управления Трампа. По его словам, благодаря этому опыту, Трамп будет проводить более активную политику, если ему удастся вернуться в Белый дом.

Джонсон также высказал предположение, что при Трампе Республиканская партия сможет вновь завоевать контроль над Сенатом, который на данный момент находится под управлением Демократической партии, при этом сохранив большинство в Палате представителей.

Джонсон отметил, что Трамп сосредоточит внимание на борьбе с нелегальной иммиграцией, увеличении тарифов на товары из Китая, снижении налогов, расширении разработки нефтяных и газовых месторождений, а также на отмене определенных регулятивных актов.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и попросил вернуться на должность главы Белого дома для достижения мира. 

Тем временем Трамп остро раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена и назвал его идиотом.

США
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