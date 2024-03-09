Орбан встретился с Трампом и попросил его "вернуться и принести мир"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Венгерский премьер попросил Трампа вернуться на должность президента для достижения мира.
Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 9 марта.
Встреча Орбана и Трампа
В рамках встречи, политики обсудили критическую важность надежных границ для поддержания суверенитета каждой из стран.
"Они обсудили широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности, первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны", — говорится в сообщении предвыборной команды Трампа.
Орбан выразил мнение, что для мира необходимо возвращение Трампа на пост президента.
"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он — один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", — сказал Орбан.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это неприемлемо в демократическом мире.
Добавим, Дональд Трамп, в случае своего избрания на пост президента США, планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией.
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