Орбан встретился с Трампом и попросил его "вернуться и принести мир"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Венгерский премьер попросил Трампа вернуться на должность президента для достижения мира.

Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 9 марта.

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В рамках встречи, политики обсудили критическую важность надежных границ для поддержания суверенитета каждой из стран.

"Они обсудили широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности, первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны", — говорится в сообщении предвыборной команды Трампа.

Орбан выразил мнение, что для мира необходимо возвращение Трампа на пост президента.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он — один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", — сказал Орбан.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это неприемлемо в демократическом мире.

Добавим, Дональд Трамп, в случае своего избрания на пост президента США, планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией.