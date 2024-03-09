Орбан прилетел к Трампу в США — как прошла встреча политиков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в имение экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Во Флориде Орбан, кроме встречи с бывшим американским лидером, также провел ужин с предыдущей первой леди Меланией Трамп, часовой разговор со старшими помощниками и побывал на экскурсии и выступлении музыкальной группы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Прилет Орбана в США в имение Трампа
Трамп встретил Орбана в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде. Там экс-президент устроил экскурсию для венгерского премьера. Во время встречи Трамп назвал Орбана "фантастическим лидером", иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных тенденций.
"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет — он большой лидер, фантастический лидер", — заявил Трамп.
В издании указывают, что переговоры одиозных политиков — дерзкий акт Трампа через день после того, как президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе обвинил своего предшественника в том, что он не соблюдает демократические ценности, заблокировав военную помощь Украине.
Вдобавок, для Орбана встреча стала возможностью опровергнуть свой образ отшельника и показать, что он может стать посредником между Европой и США при условии, что Трамп победит на выборах. Именно в отношениях двух политиков наблюдается атмосфера общительности, которой нет у Трампа с другими представителями ЕС.
До этого Виктор Орбан заявил, что Трамп — "единственный серьезный шанс" для окончания войны в Украине.
Напомним, 8 марта Байден во время выступления в Конгрессе упомянул высказывание Трампа о Путине. Американский лидер заметил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это неприемлемо в демократическом мире.
Также мы писали, что 7 марта Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке.
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