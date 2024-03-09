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Орбан прилетел к Трампу в США — как прошла встреча политиков

9 марта 2024 11:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Орбан прилетел к Трампу в США — как прошла встреча политиков
Премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в имение экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Во Флориде Орбан, кроме встречи с бывшим американским лидером, также провел ужин с предыдущей первой леди Меланией Трамп, часовой разговор со старшими помощниками и побывал на экскурсии и выступлении музыкальной группы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Трамп встретил Орбана в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде. Там экс-президент устроил экскурсию для венгерского премьера. Во время встречи Трамп назвал Орбана "фантастическим лидером", иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных тенденций.

Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE

"Орбан не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет — он большой лидер, фантастический лидер", — заявил Трамп.

В издании указывают, что переговоры одиозных политиков — дерзкий акт Трампа через день после того, как президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе обвинил своего предшественника в том, что он не соблюдает демократические ценности, заблокировав военную помощь Украине.

Вдобавок, для Орбана встреча стала возможностью опровергнуть свой образ отшельника и показать, что он может стать посредником между Европой и США при условии, что Трамп победит на выборах. Именно в отношениях двух политиков наблюдается атмосфера общительности, которой нет у Трампа с другими представителями ЕС.

До этого Виктор Орбан заявил, что Трамп — "единственный серьезный шанс" для окончания войны в Украине.

Напомним, 8 марта Байден во время выступления в Конгрессе упомянул высказывание Трампа о Путине. Американский лидер заметил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это неприемлемо в демократическом мире.

Также мы писали, что 7 марта Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке.

США
переговоры
Дональд Трамп
Виктор Орбан

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