Трамп викликає Байдена на дебати після відмови Гейлі від президентських перегонів

Дональд Трамп і Джо Байден у 2020 році. Фото: Кевін Діч / UPI

Дональд Трамп у середу викликав Джо Байдена на передвиборчі дебати після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі відмовилася від участі в президентських перегонах. До цього Трамп ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Заклик до дебатів

Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як він відмовився відвідувати ті самі форуми, що й його конкуренти від республіканців на первинних виборах. На своїй платформі соціальних мереж Truth Social Трамп написав:

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян. Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".

Його заклик до дебатів став відомий всього лише кілька годин після того, як Ніккі Гейлі знялася з перегонів, роблячи загальні вибори найтривалішими в новітній історії.

Хоча Трамп пропустив п'ять праймеріз зі своїми політичними опонентами. Його опонент, Кріс Крісті, назвав його "куркою" за відсутність на схожих заходах, що стало темою гарячих обговорень. Зараз, з проголошенням відмови Ніккі Гейлі, Трамп вирішив звернутися безпосередньо до Байдена з пропозицією провести дебати будь-де та будь-як.

Це відбулося за день до запланованої заключної промови президента Байдена щодо стану Союзу. Трамп, відзначивши своїм прагненням до дебатів, раніше критикував Байдена, піддаваючи сумнівам його розумову гостроту та висміюючи за словесні помилки та фізичні спотикання.

Майкл Тайлер, речник Байдена, відповів на це:

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA — і це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент у цьому циклі".

Позафракційна комісія з президентських дебатів вже анонсувала дати трьох дебатів у вересні та жовтні, а також єдиних дебатів для кандидатів у віце-президенти.

Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та Дональд Трамп під час Супервівторка, 5 березня, перемогли на праймеріз. Вони здобули перемогу від своїх партій в 15 штатах.

Раніше Bloomberg провело опитування, згідно з яким Трамп заручився більшою підтримкою виборців, ніж Байден у семи штатах.