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Трамп вызывает Байдена на дебаты после отказа Гейли от президентской гонки

7 марта 2024 08:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Трамп вызывает Байдена на дебаты после отказа Гейли от президентской гонки
Дональд Трамп и Джо Байден в 2020 году. Фото: Кевин Дич / UPI
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Дональд Трамп в среду вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке. До этого Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Об этом сообщает издание Bloomberg .

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Призыв к прениям

Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как он отказался посещать те же форумы, что и его конкуренты от республиканцев на первичных выборах. На своей платформе социальных сетей Truth Social Трамп написал:

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые жизненно важны для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте".

Его призыв к дебатам стал известен всего лишь несколько часов после того, как Никки Гейли снялась с гонки, делая всеобщие выборы самыми длительными в новейшей истории.

Хотя Трамп пропустил пять праймериз со своими политическими оппонентами. Его оппонент, Крис Кристи, назвал его "курицей" за отсутствие на подобных мероприятиях, что стало темой горячих обсуждений. Сейчас, с провозглашением отказа Никки Гейли, Трамп решил обратиться непосредственно к Байдену с предложением провести дебаты в любом месте.

Это произошло за день до запланированной заключительной речи президента Байдена о состоянии Союза. Трамп, отметив своим стремлением к дебатам, ранее критиковал Байдена, подвергая сомнениям его умственную остроту и высмеивая за словесные ошибки и физические преткновения.

Майкл Тайлер, спикер Байдена, ответил на это:

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA — и это разговор, который мы проведем в данный момент в этом цикле".

Внефракционная комиссия по президентским дебатам уже анонсировала даты трех дебатов в сентябре и октябре, а также единых дебатов для кандидатов в вице-президенты.

Напомним, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Дональд Трамп во время Супервторника, 5 марта, победили на праймериз . Они одержали победу от своих партий в 15 штатах.

Ранее Bloomberg провел опрос, согласно которому Трамп заручился большей поддержкой избирателей , чем Байден в семи штатах.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп
президент
Америка

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