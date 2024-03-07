Трамп вызывает Байдена на дебаты после отказа Гейли от президентской гонки
Дональд Трамп в среду вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке. До этого Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.
Об этом сообщает издание Bloomberg .
Призыв к прениям
Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как он отказался посещать те же форумы, что и его конкуренты от республиканцев на первичных выборах. На своей платформе социальных сетей Truth Social Трамп написал:
"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые жизненно важны для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте".
Его призыв к дебатам стал известен всего лишь несколько часов после того, как Никки Гейли снялась с гонки, делая всеобщие выборы самыми длительными в новейшей истории.
Хотя Трамп пропустил пять праймериз со своими политическими оппонентами. Его оппонент, Крис Кристи, назвал его "курицей" за отсутствие на подобных мероприятиях, что стало темой горячих обсуждений. Сейчас, с провозглашением отказа Никки Гейли, Трамп решил обратиться непосредственно к Байдену с предложением провести дебаты в любом месте.
Это произошло за день до запланированной заключительной речи президента Байдена о состоянии Союза. Трамп, отметив своим стремлением к дебатам, ранее критиковал Байдена, подвергая сомнениям его умственную остроту и высмеивая за словесные ошибки и физические преткновения.
Майкл Тайлер, спикер Байдена, ответил на это:
"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA — и это разговор, который мы проведем в данный момент в этом цикле".
Внефракционная комиссия по президентским дебатам уже анонсировала даты трех дебатов в сентябре и октябре, а также единых дебатов для кандидатов в вице-президенты.
Напомним, что Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Дональд Трамп во время Супервторника, 5 марта, победили на праймериз . Они одержали победу от своих партий в 15 штатах.
Ранее Bloomberg провел опрос, согласно которому Трамп заручился большей поддержкой избирателей , чем Байден в семи штатах.
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