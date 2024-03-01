Президентські вибори в США — хто з кандидатів заручився найбільшою підтримкою

Кандидат в президенти США Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден. Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS/File Photo

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який хоче зайняти цей пост знову, заручився більшою підтримкою виборців, ніж чинний президент Джо Байден у семи штатах. Ймовірно, вони визначатимуть результат виборів.

Про це стало відомо з результатів опитування Bloomberg News/Morning Consult.

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Опитування показало, що чинний лідер Штатів відстає від Трампа в таких штатах:

Аризоні;

Джорджії;

Пенсильванії;

Мічигані;

Північній Кароліні;

Неваді;

Вісконсині.

Загалом у цих семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% — Байдена.

Опитування серед виборців у США. Фото: Bloomberg News/Morning Consult

У Північній Кароліні перевага Трампа виявилася найсильнішою, оскільки він має підтримку 50%, що на дев'ять відсоткових пунктів більше, ніж у Байдена, який має 41%.

У Північній Кароліні, де колишній президент США виграв на виборах 2020 року, він єдиний кандидат, що отримав щонайменше 50% підтримки в новому опитуванні. В інших ключових штатах жоден з кандидатів не здобув підтримки більшості.

Значна частина респондентів була занепокоєна віком чинного лідера Штатів Байдена. Водночас вони вважають Трампа "небезпечним".

Нагадаємо, 24 лютого експрезидент США Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа.

Також нещодавно виборці засумнівалися, чи доцільно обирати Джо Байдена президентом США через його публічні помилкові вислови. На їхню думку, через його похилий вік він не може знову ставати главою держави. Проте його суперник Дональд Трамп не відчув таких сумнівів серед виборців, на відміну від теперішнього президента.