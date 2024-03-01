Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президентські вибори в США — хто з кандидатів заручився найбільшою підтримкою arrow

Президентські вибори в США — хто з кандидатів заручився найбільшою підтримкою

1 березня 2024 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президентські вибори в США — хто з кандидатів заручився найбільшою підтримкою
Кандидат в президенти США Дональд Трамп та чинний президент Джо Байден. Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який хоче зайняти цей пост знову, заручився більшою підтримкою виборців, ніж чинний президент Джо Байден у семи штатах. Ймовірно, вони визначатимуть результат виборів.

Про це стало відомо з результатів опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Читайте також:

Трамп випереджає Байдена в семи штатах

Опитування показало, що чинний лідер Штатів відстає від Трампа в таких штатах:

  • Аризоні;
  • Джорджії;
  • Пенсильванії;
  • Мічигані;
  • Північній Кароліні;
  • Неваді;
  • Вісконсині.

Загалом у цих семи штатах 48% виборців заявили, що підтримають Трампа, а 43% — Байдена.

null
Опитування серед виборців у США. Фото: Bloomberg News/Morning Consult

У Північній Кароліні перевага Трампа виявилася найсильнішою, оскільки він має підтримку 50%, що на дев'ять відсоткових пунктів більше, ніж у Байдена, який має 41%.

У Північній Кароліні, де колишній президент США виграв на виборах 2020 року, він єдиний кандидат, що отримав щонайменше 50% підтримки в новому опитуванні. В інших ключових штатах жоден з кандидатів не здобув підтримки більшості.

Значна частина респондентів була занепокоєна віком чинного лідера Штатів Байдена. Водночас вони вважають Трампа "небезпечним".

Нагадаємо, 24 лютого експрезидент США Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа. 

Також нещодавно виборці засумнівалися, чи доцільно обирати Джо Байдена президентом США через його публічні помилкові вислови. На їхню думку, через його похилий вік він не може знову ставати главою держави. Проте його суперник Дональд Трамп не відчув таких сумнівів серед виборців, на відміну від теперішнього президента. 

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році