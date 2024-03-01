Президентские выборы в США — кто из кандидатов заручился наибольшей поддержкой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден. Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS/File Photo

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, желающий занять этот пост снова, заручился большей поддержкой избирателей, чем действующий президент Джо Байден в семи штатах. Вероятно, они будут определять результат выборов.

Об этом стало известно из результатов опроса Bloomberg News/Morning Consult.

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Опрос показал, что действующий лидер Штатов отстает от Трампа в следующих штатах:

Аризоне;

Джорджии;

Пенсильвания;

Мичигане;

Северной Каролине;

Неводе;

Висконсине.

В этих семи штатах 48% избирателей заявили, что поддержат Трампа, а 43% — Байдена.

Опрос среди избирателей в США. Фото: Bloomberg News/Morning Consult

В Северной Каролине преимущество Трампа оказалось самым сильным, поскольку он имеет поддержку 50%, что на девять процентных пунктов больше, чем у Байдена, который имеет 41%.

В Северной Каролине, где бывший президент США выиграл на выборах 2020 года, он единственный кандидат, получивший не менее 50% поддержки в новом опросе. В других ключевых штатах ни один из кандидатов не получил поддержки большинства.

Значительная часть респондентов была обеспокоена возрастом действующего лидера Штатов Байдена. В то же время они считают Трампа "опасным".

Напомним, 24 февраля экс-президент США Дональд Трамп победил Никки Гейли на праймериз от республиканцев в Южной Каролине. Результаты голосования – 60% голосов против 40% в пользу Трампа.

Также недавно избиратели усомнились, целесообразно ли избирать Джо Байдена президентом США из-за его публичных ошибочных высказываний. По их мнению, из-за его преклонных лет он не может снова становиться главой государства. Однако его соперник Дональд Трамп не испытал таких сомнений среди избирателей, в отличие от нынешнего президента.